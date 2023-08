Nella prima mattinata di oggi personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, insieme alla polizia del commissariato puteolano, ha effettuato numerosi controlli lungo il tratto di spiaggia del lungomare Pertini del Comune di Pozzuoli.

Nell'ambito delle attività, sono stati identificati due diversi gestori di lidi che, per quanto operanti in virtù di convenzione con l'amministrazione comunale per la gestione dei servizi balneari, non predisponevano il previsto servizio di salvataggio, occupando abusivamente l'arenile con attrezzature balneari (lettini e ombrelloni) già dalle prime luci dell'alba.

L'accertamento e la contestazione sono avvenute in quanto - spiegano polizia e guardia costiera - "tali dotazioni potevano essere messe a disposizione unicamente a seguito di richiesta dell'utenza". Inoltre è stata verificata l'illecita ed abusiva occupazione, da parte dei titolari delle due diverse convenzioni, dei locali messi a disposizione dal Comune di Pozzuoli a favore dei bagnanti come spogliatoio: erano "impiegati come deposito per dotazioni balneari, frigoriferi e merce varia di dubbia provenienza".

Al termine delle attività sono stati sequestrati circa 150 lettini e 50 ombrelloni, con multe per un totale di 4.128 euro, e il sequestro penale di 4 locali attigui all'arenile e la restituzione di circa 5000 metri quadri di spiaggia alla collettività.