Operai morti a Pianura, le indagini sul cantiere della tragedia: nuovo sequestro

È stato emesso e notificato oggi, su richiesta della Procura, nuovo decreto di sequestro relativo al crollo avvenuto in un cantiere edile abusivo nel quartiere di Pianura lo scorso primo giugno.

Nella vicenda persero la vita Ciro Perrucci, di 61 anni, e Thomas Daniel, un liberiano di 41 anni risultato poi con il permesso di soggiorno scaduto, due dei quattro operai che erano al lavoro. Gli altri due, riusciti a salvarsi, erano risultati extracomunitari e senza permesso di soggiorno.

Il nuovo sequestro è conseguenza di un allargamento delle indagini. La zona sulla quale erano in corso i lavori era già stata sequestrata e sottoposta a confisca, e già comminata una condanna in primo grado per lottizzazione abusiva.

Secondo gli inquirenti ci sarebbero state delle omissioni da parte dellla persona indagata nella veste di proprietario del terreno, committente delle opere e il direttore dei lavori. Gli inquirenti contestano, tra l'altro, il reato di dolosa omissione di ogni cautela e quello di falso. Contestato, infine, lo smaltimento illegale degli scarti edili.