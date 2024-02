Falsi progetti di ricerca per truffare il fisco: nei guai una nota società di ristorazione

La guradia di finanza di Torre Annunziata ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per 295.446,83 euro nei confronti di una nota società di ristorazione e del suo rappresentante legale. L'accusa è di indebita compensazione di crediti inesistenti.. A seguito di verifiche fiscali è stato accertato come la società avesse indicato nella propria dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 un credito d'imposta per "ricerca e sviluppo" derivante da uno studio sul cosiddetto “decision making”, ovvero sui processi decisionali aziendali finalizzati ad individuare la soluzione migliore tra tutte le possibili alternative.

L'attività ha permesso di accertare che la relazione del progetto aveva come oggetto della ricerca obiettivi palesemente non attinenti alla tipologia di attività esercitata dalla società, quali “la possibilità di modificare il processo decisionale del cliente orientato alla demolizione e rottamazione di veicoli, al commercio al dettaglio di accessori e ricambi usati”.

Alla luce degli elementi emersi è stata, pertanto, emessa la misura ablatoria reale nei confronti della società e del rappresentante legale per l'intero ammontare dei crediti inesistenti - ma indebitamente compensati nelle dichiarazioni relative alle successive annualità 2020 e 2021 - corrispondente al profitto del reato. Nel corso dell'esecuzione delle operazioni è stata sequestrata l'intera somma oggetto del provvedimento cautelare, ponendo il vincolo giudiziario su disponibilità finanziarie per € 22.223,76 e, per la restante parte, pari ad € 273.223,07, su un immobile sito in Sorrento, di proprietà dell'indagato.