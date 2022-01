Giocattoli contraffatti: il sequestro dei vigili

Gli Agenti dell’Unità Operativa Polizia Investigativa Centrale hanno individuato in alcuni esercizi commerciali, nella zona orientale di Napoli, la vendita dei Pop-it (giocattolo da tavola colorato con pallini per esercitare il tatto dei bambini e anche come antistress) realizzati in difformità dalle normative europee. I prodotti circa mille confezioni sono stati sequestrati e sottoposti ad analisi per valutarne la composizione chimica del materiale e dei coloranti in assenza della certificazione del marchio CE oltre alla valutazione della pericolosità per l’uso da parte dei bambini.

Gli esercenti sono stati verbalizzati con una sanzione da 1.500 a 10mila euro oltre al sequestro dei prodotti finalizzato alla successiva distruzione.