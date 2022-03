Scoperta "industria" del falso nel cuore della città: sequestrati 10mila capi d'abbigliamento

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto, nel quartiere San Lorenzo del capoluogo partenopeo, un opificio domestico clandestino perfettamente allestito con strutture e macchinari utilizzati per la fabbricazione e il confezionamento di capi di abbigliamento contraffatti.

L’operazione è stata condotta dai Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego Napoli che, seguendo le tracce delle linee di distribuzione clandestine di prodotti con marchi non originali, sono risaliti fino a un immobile in Piazzetta Salvatore Trinchese, nel Rione Forcella, dove hanno bloccato una persona intenta a movimentare merce contraffatta.

In particolare, i finanzieri hanno trovato, all’interno dell’abitazione, circa 10.000 tra borse, giubbini, pantaloni, cappelli, foulard, zaini, con falsi marchi, oltre a macchinari e varia strumentazione utile alla lavorazione e al relativo confezionamento. Sequestrate inoltre materie prime senza marchio pronte per essere lavorate. Denunciato un responsabile, 44enne di origine pakistana, per contraffazione e ricettazione.