L'ex centro sportivo diventa ritrovo per drogarsi: scatta il sequestro

I Carabinieri della Stazione di Caivano hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo d'urgenza, emesso dalla Procura di Napoli Nord, a carico del centro sportivo Delphinia di Caivano e le sue aree di pertinenza. Le indagini hanno consentito di accertare alcuni reati ambientali come lo smaltimento e l'abbandono di rifiuti, anche speciali e pericolosi, di diversa tipologia, tra cui siringhe usate, pneumatici, suppellettili, materiali di risulta, carcasse di veicoli bruciati.

La struttura, da tempo in stato di abbandono, è stata già oggetto di sversamenti, depredazioni ed atti vandalici e, da ultimo, è stata teatro del rinvenimento di un cadavere di una persona. Dalle indagini è emersa la destinazione della struttura a luogo deputato al consumo di sostanze stupefacenti, circostanza comprovata dal rinvenimento - come detto - di numerose siringhe usate.

L'evidente configurabilità di un fondato pericolo di reiterazione delle condotte di sversamento, con possibile compromissione del suolo, e l'esistenza di gravi rischi per la salute e l'incolumità pubblica legate alla presenza di rifiuti sanitari a rischio infettivo hanno imposto il sequestro in via d'urgenza della struttura.