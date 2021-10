Droga per tutti i gusti: doppio blitz dei carabinieri

In due distinte operazioni i carabinieri, in provincia di Napoli, hanno scoperto e sequestrato ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

Nel primo caso, i militari della sezione operativa di Castello di Cisterna, presso la cosiddetta "Cisternina", hanno arrestato il 54enne di Pomigliano M.V., uomo già noto alle forze dell'ordine.

È stato sorpreso in via Leopardi: nelle sue tasche un vero e proprio stock di stupefacenti, cuiè 154 dosi di crack, 46 di cocaina, 9 di marijuana, 18 di hashish e 194 euro in contante ritenuto provento illecito. Un campionario di droga per i “clienti” della zona che gli è costato le manette per detenzione di droga a fini di spaccio. È ora in carcere, in attesa di giudizio.

A Giugliano invece i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia hanno perquisito diverse abitazioni sospette. Durante le operazioni è finito in manette un 26enne di origini polacche già noto alle forze dell’ordine: nella sua abitazione in via Marchesella nascondeva 117 involucri di hashish per un peso complessivo di 512 grammi. Nell’abitazione dell’uomo altri 545 grammi di cocaina che sono stati sequestrati insieme a materiale per taglio e confezionamento della droga.

L’arrestato dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, ed è stato condotto in carcere in attesa di giudizio.