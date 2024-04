Sequestrati e distrutti 100Kg di frutta e verdura: erano esposti agli agenti atmosferici

La municipale di Napoli ha effettuato interventi sia sul territorio di Secondigliano che su quello dell’Avvocata. Tra via Dante e via Cassano, gli Agenti della U.O. Secondigliano hanno elevato n. 16 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico e 3 ad esercizi commerciali sprovvisti di regolare autorizzazione, oltre al sequestro e distruzione di circa 100Kg di frutta e verdura perché sposta agli agenti atmosferici.

Hanno inoltre elevato 15 Verbali per diverse infrazioni come: guida senza revisione, senza patente, senza la prevista copertura assicurativa con relativo sequestro dei veicoli. Gli agenti della U.O. Avvocata impegnati in Via Toledo e Piazzetta Nilo, hanno effettuato 2 sequestri penali ed 1 sequestro amministrativo per la vendita abusiva di merce, parte della quale contraffatta, come zaini, borse, cinture, occhiali da sole con loghi di note case di moda. Il tutto è stato posto sotto sequestro a disposizione dell’A.G. competente