Discoteca senza permessi: scatta il sequestro

Questa notte, a Pozzuoli, i carabinieri della hanno effettuato un sequestro preventivo di una discoteca di via Campana. I militari, nell’ambito dei servizi di prevenzione alla movida, hanno accertato che all’interno del locale ci fossero duecento persone a ballare e altre cento fuori in fila. Il tutto in totale assenza di apposita licenza, nonché di agibilità e Scia amministrativa per somministrazione di alimenti e bevande. I due titolari proprietari del locale sono stati denunciati a piede libero. Per loro anche sanzioni pari a 5 mila euro. I carabinieri hanno dovuto gestire anche una situazione non semplice di ordine pubblico quando hanno cominicatoagli astanti di abbandonare il locale.