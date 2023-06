Discobar abusivo sequestrato al centro

Sequestrato un disco bar in via Cardinale Guglielmo Sanfelice, a Napoli: il gestore dell'attività non aveva alcuna autorizzazione amministrativa né l'agibilità della struttura.

Sono stati gli agenti della polizia municipale - Unità operativa Avvocata - ad effettuare dei controlli dopo che erano arrivate diverse segnalazioni dei cittadini.

Durante l'ispezione gli agenti hanno scoperto che all'interno del locale si stava svolgendo una serata danzante con cento persone. Da qui è scattato il sequestro.