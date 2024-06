Blitz nel quartiere: maxi sequestro di cozze

La polizia municipale ha effettuato un importante sequestro cozze, esposte agli agenti atmosferici e senza alcuna protezione, che venivano venduti da un ambulante su un marciapiede in via Bakù, nel quartiere Scampia. Sono state accertate e contestate diverse violazioni tra cui l’assenza di autorizzazione sanitaria per la vendita su area pubblica con una sanzione di 5.000 euro, il divieto di vendita di generi alimentari in zona ad alta densità di traffico ed esposta agli agenti atmosferici, l’occupazione di suolo pubblico senza titolo e il mancato pagamento per il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In un'altra operazione è stato identificato e denunciato un cittadino napoletano che occupava abusivamente l'ex alloggio del custode di un mercato rionale di via Ghisleri. Il soggetto è stato invitato a lasciare l'immobile, e al termine degli accertamenti amministrativi, si procederà con l’esecuzione coatta dell’ordinanza di sgombero.

Infine su segnalazione dei cittadini si è individuato un cantiere abusivo in zona Chiaiano dove era in corso la realizzazione di un manufatto senza titolo edilizio, di circa 75 mq, suddiviso in due ambienti. Il responsabile è stato identificato, il manufatto è stato sequestrato, ed è stato deferito all'autorità giudiziaria per gli atti conseguenziali. È stato inoltre informato l’ufficio tecnico comunale per i successivi provvedimenti amministrativi.