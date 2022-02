Sequestro da 400 chili di cozze: operazione contro la pesca di frodo

I finanzieri della Stazione Navale di Napoli hanno sorpreso un'imbarcazione impegnata nella pesca di frodo di cozze all'interno del porto di Napoli. I militari hanno fermato l'imbarcazione, trovando a bordo 20 casse contenenti circa 400 chili di mitili, appena pescati e ancora in vita. Il tutto è stato sequestrato e le cozze sono state reimmesse in mare nelle acque antistanti il porto.

I finanzieri hanno sequestrato l'attrezzatura di ausilio alla respirazione utilizzata, consistente in un autorespiratore, un tubo in gomma di 15 centimetri e un motocompressore. L'attività ha consentito di evitare il commercio del prodotto ittico potenzialmente dannoso per la salute pubblica, in considerazione del mancato controllo sanitario.