Halloween, maxi sequestro di giocattoli a forma di zucca e costumi

A distanza di oltre un mese e mezzo dalla celebre festa di Halloween, un ingrosso in Via Carlo di Tocco, gestito da un 36enne di origini cinesi, è stato ispezionato dai carabinieri della stazione forestale di Napoli. Oltre 3600 gli articoli per feste sequestrati perché potenzialmente dannosi per la salute: piatti in carta, bicchieri, posate in plastica e cartone.

Sequestrati anche 1000 costumi di Halloween per bambini e 1500 giocattoli a forma di zucca di halloween perché sprovvisti delle indicazioni di pericolosità e della certificazione CE. In vendita all’ingrosso anche 4mila mascherine FFP2 senza alcuna certificazione di qualità e conformità e conservate in un magazzino in pessimo stato igienico. Stoccati in magazzino come rifiuti oltre 6mila imballaggi di cartone, il cui registro di carico e scarico è risultato assente.

L’imprenditore 36enne è stato denunciato per frode in commercio e sanzionato per oltre 4500 euro.