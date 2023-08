Contraffazione e pirateria, blitz della Guardia di Finanza

Maxi sequestro ad opera dei finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli durante una serie di controlli tra il capoluogo partenopeo e la sua provincia. Si trattava di oltre 37mila articoli - tra accessori per l'estetica e bigiotteria, prodotti per la casa, capi di abbigliamento e calzature - e 133 console per videogiochi con 29 milioni di giochi piratati.

Le operazioni nel dettaglio

I finanzieri hanno concentrato la loro attenzione sulle località turistico-balneari effettuando, in totale, 36 interventi. Nel corso di questi 19 persone sono state segnalate alla locale Camera di Commercio, per violazioni amministrative, mentre altri 14 sono i segnalati all'Autorità Giudiziaria per i reati di frode in commercio, ricettazione e violazioni della normativa in materia di diritti d'autore.

Inoltre, i finanzieri di Pozzuoli, nel corso di tre operazioni distinte tra Lago Patria e Pozzuoli hanno sequestrato complessivamente oltre 20mila prodotti tra bigiotteria e giocattoli. Tre persone sono state segnalate alla Camera di Commercio.

Infine, le Fiamme Gialle del secondo Nucleo Operativo Metropolitano di Napoli, nel corso di una serie di interventi nel centro storico e nei pressi della stazione Garibaldi di Napoli, hanno sequestrato circa 8.500 articoli non sicuri, tra collane, bracciali, anelli e piercing. Sei persone sono state segnalate alle autorità: 4 penalmente e 2 amministrativamente.