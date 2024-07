Sequestrata la condotta idrica che alimenta Capri e Penisola Sorrentina

Assume contorni ancora più singolari la vicenda della condotta idrica che alimenta la Penisola Sorrentina e Capri. Sarebbe dovuta essere, da stasera alle 21 e fino alle 3 di mercoledì prossimo, oggetto di lavori, con tanto di mancanza d'acqua prevista, e a lungo, per le zone interessate. E invece un decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica del tribunale di Torre Annunziata e notificato nel pomeriggio di oggi ha costretto Gori, la società che la gestisce, a rinviare i lavori.

La società ha reso noto intorno alle 18 il "rinvio dei lavori alla condotta adduttrice che alimenta la Penisola Sorrentina e l’Isola di Capri, a seguito del decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica del tribunale di Torre Annunziata. Gli interventi erano stati programmati dalle 21:00 di lunedì 22 luglio alle ore 03:00 di mercoledì 24 luglio 2024" quindi "in tale fascia oraria non vi sarà alcuna interruzione della fornitura idrica ma il servizio continuerà ad essere erogato regolarmente".

Gli interventi in programma - che naturalmente visto il caldo e la durata avevano suscitato molte proteste tra i residenti delle zone interessate - erano stati definiti dalla Gori come non più differibili per scongiurare ulteriori interruzioni della fornitura. Il tratto è infatti quello che lo scorso 20 giugno fece finire in strada e sulle abitazioni in località "La Palombara" a Castellammare di Stabia una cascata d'acqua, con Penisola e Capri a secco per giorni.