Operazione anti-droga: maxi sequestro dei Carabinieri

La scoperta in un appartamento disabitato

I carabinieri della stazione di Qualiano, durante un servizio finalizzato al contrasto del traffico di droga, hanno rinvenuto, all’interno di un appartamento disabitato di via Di Vittorio, 177 dosi preconfezionate di cocaina e un “sasso” della stessa sostanza di oltre 100 grammi sigillato sottovuoto in un involucro di plastica. Nei locali anche materiale vario per il confezionamento e un bilancino di precisione. La sostanza è stata sequestrata.