Maxi sequestro di cibo durante la festa di Sant'Antonio: era avariato

Ad Afragola i Carabinieri hanno effettuato dei controlli a largo raggio durante i festeggiamenti del santo patrono. I militari, insieme al personale dell’Asl Napoli 2 Nord, hanno verificato il possesso dei requisiti igienico sanitari e le previste autorizzazioni dei venditori ambulanti che sono intervenuti alla festa di Sant’Antonio.

Ben 10 i commercianti ai quali sono stati prescritti gli adempimenti sanitari amministrativi da assolvere. Ma i controlli non sono terminati qui, i Carabinieri hanno sequestrato a carico di ignoti - dato che durante le verificare c’è stato un fuggi fuggi generale - diversi banchi vendita che esponevano 10 chili di merce tra pop corn, zucchero, salse varie e 5 chili di torroni privi di tracciabilitá. Sequestrati anche pannocchie di grano, utensili e attrezzature per cucinare la marce. Gli alimenti erano in pessimo stato di conservazione.

Non solo controlli amministrativi ma anche prevenzione. I Carabinieri, infatti, hanno arrestato per evasioneun 36enne del posto. I militari hanno trovato l’uomo in serata poco distante dalla sua abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il dispositivo aveva lanciato l’allarme al 112 e i Carabinieri sono intervenuti in tempo.