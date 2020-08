Blitz dei carabinieri: accertamenti in un cantiere ad Afragola

Sequestrato un cantiere nelle Salicelle, ad Afragola, dove era in costruzione un campo di calciotto. Secondo i Carabinieri, coordinati dal comandante Raimindo Semprevivo, sul cantiere sarebbero stati trovati lavoratori in nero e presunte difformità nell'esecuzione e nell'utilizzo di materiali.

Gli operai sono stati portati in caserma per essere ascoltati. Dai fatti finora emersi, in via di accertamento, il comune risulterebbe totalmente estraneo.