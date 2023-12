Maxi sequestro di buste prive dei requisiti di legge a Napoli: circa 20mila kg

Agenti della polizia municipale di Napoli, unità operativa Tutela Ambientale, hanno sequestrato circa 20.000 kg di buste prive dei requisiti di legge in un deposito. Al commerciante è stata comminata una sanzione di 8mila euro.

Indagini sono in corso per individuare la filiera illegale. "La collaborazione con Biorepack e Assobioplastiche ha potenziato l'attività ispettiva, fornendo laboratori chimici per le verifiche", si legge in una nota diffusa dal Comune di Napoli.