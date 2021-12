I fratelli - sprovvisti di qualsiasi autorizzazione per la fabbricazione, la detenzione e il commercio di materiale esplodente – sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

A Somma Vesuviana i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione illegale di esplosivi e giochi pirici due fratelli incensurati. I due hanno 23 e 17 anni e sono del posto. I Carabinieri hanno perquisito l’abitazione dove i fratelli convivono ed hanno rinvenuto e sequestrato 25 ordigni artigianali e 300 congegni esplosivi. Esplosivo che superava il chilo e che era stato fabbricato in casa risultando altamente pericoloso.

I poliziotti, con il supporto di personale del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno sequestrato 400 ordigni di illegale fabbricazione (c.d. bombe carta) per un peso di 20 kg ed altro materiale ad effetto illuminante ed esplodente di categoria F1, F2 e F3 per un peso complessivo di 320 kg.

Gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, nella serata di martedì, sono intervenuti all’interno di un parco privato di via Nicola Nicolini a Napoli, nella zona dei Ponti Rossi, dove hanno rinvenuto, dentro una cabina elettrica in disuso, diverso materiale esplodente ed artifizi pirotecnici ad effetto illuminante ed esplosivo.

Maxi sequestro di botti illegali in un parco privato a Napoli: 340 kg di fuochi nascosti in una cabina elettrica in disuso