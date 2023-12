Va allo stadio armato: sui petardi la faccia di alcuni calciatori del Napoli

A Qualiano, nello stadio comunale “Santo Stefano”, prima del match tra “Qualiano Calcio” e “Quarto Calcio 1962” un giovane è stato arrestato. Durante le fasi di afflusso della tifoseria locale – ordinato e tranquillo – i carabinieri si accorgono dell’insolito comportamento di un supporter.

Il giovane non appena vede i militari inizia a correre ed esce dallo stadio fino ad arrivare in un terreno poco distante. I Carabinieri lo inseguono e alla fine lo raggiungono per poi bloccarlo. Il giovane è un 23enne incensurato del posto e quando viene bloccato dai militari stava tentando di disfarsi di un manganello telescopico.

L’arma, dall’estensione massima di 53 centimetri, è stata sequestrata ma i carabinieri decidono di perquisire il 23enne. Nelle tasche del giubbino vengono rinvenuti 2 ordigni artigianali - 10 cm di lunghezza e 3 cm di diametro - non classificati e con etichetta raffigurante alcuni calciatori della squadra di calcio del Napoli e il 3° scudetto.

Il 23enne è stato arrestato per detenzione illegale di materie esplodenti e porto di oggetti atti ad offendere. Sarà proposto per il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (d.a.spo.). Sul posto sono intervenuti gli artificieri del comando provinciale carabinieri di Napoli che hanno accertato la pericolosità degli ordigni per la pubblica incolumità, mettendoli in sicurezza e consentendo il successivo affidamento a una ditta autorizzata.