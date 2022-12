Clan Sangermano, nuovo sequestro: sottratti alla camorra beni per altri 6 milioni

Maxi sequestro in provincia di Napoli. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo del Gip di Napoli su numerosi rapporti finanziari (per un valore di più di 4 milioni di euro) e su 9 immobili, tra terreni e fabbricati (per il valore di 2 milioni di euro circa).

Si tratta di un ulteriore passo avanti nelle indagini su presunti affiliati al clan Sangermano, organizzazzione criminale dell’agro nolano.

Il 3 novembre scorso, i carabinieri avevano dato esecuzione a un provvedimento di custodia cautelare a carico di 25 persone ed avevano posto sotto sequestro il patrimonio illecitamente accumulato del clan, del valore stimato di 30 milioni di euro, tra beni mobili ed immobili, società, rapporti finanziari e denaro contante.

"L’aggressione ai patrimoni illeciti della criminalità organizzata rimane uno dei principali obiettivi da perseguire da parte di magistratura e forze dell’ordine", spiegano i carabinieri.