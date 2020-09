Camorra, sequestro da 36 milioni ad un imprenditore

Tra la Campania e il Lazio, in particolare nelle province di Napoli, Caserta e Latina, i finanzieri dei nuclei di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Bologna e Napoli hanno eseguito un sequestro per oltre 36 milioni di euro. Destinatario, il classe '61 Antimo Morlando, imprenditore nel settore edile ritenuto personaggio di spicco delle organizzazioni criminali egemoni sul territorio.

Ad emettere il provvedimento giudiziario è stato il tribunale di Napoli. Confiscati beni mobili, immobili, società e rapporti finanziari riconducibili a Morlando, ai suoi familiari e a presunti prestanome.

L'uomo – ancora precedentemente in manette per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso – era stato arrestato già nel 2017 con l'accusa dei reati di usura, esercizio abusivo di attività finanziaria, intestazione fittizia di quote societarie, intestazione fittizia di beni e indebita percezione di erogazioni a danno dello stato, con l'aggravante del metodo mafioso.

I sodalizi criminali che avrebbe agevolato sono secondo gli inquirenti stati i Morelli prima e gli Aversano poi, clan attivi nei comuni di Grumo Nevano, Casandrino e Sant'Antimo.

Per gli investigatori, le cui tesi si basano anche su dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, l'imprenditore costituiva il fulcro della pianificazione delle attività estorsive sul territorio, poi materialmente eseguite da altri affiliati. Nel tempo Morlando si sarebbe dedicato ai prestiti usurai, riuscendo a penetrare in realtà societarie già affermate e a prenderne il controllo in maniera occulta e surrettizia. Avrebbe poi investito nel settore immobiliare, portando a termine anche alcune truffe nel settore assicurativo.