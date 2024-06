Sequestro nei confronti di 800 società per un valore complessivo di oltre 117 milioni di euro

Si terrà stamane presso il Palazzo di Giustizia sito in Aversa e, specificamente, presso la Sala Riunioni della Procura della Repubblica di Napoli Nord, adiacente l’Ufficio del Procuratore, una conferenza stampa nel corso della quale saranno fornite informazioni in merito all’oggetto del decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di 800 società, con riferimento ai crediti connessi alle agevolazioni introdotte in materia di aiuti alla crescita economica, c.d. “SuperAce”. Il tutto per un valore complessivo di oltre 117 milioni di euro.

Tale decreto costituisce l’epilogo di una più ampia attività di indagine, che ha riguardato truffe in materia di agevolazioni concesse per ristrutturazioni edilizie, in relazione alle quali la Procura della Repubblica di Napoli Nord, avvalendosi della stretta sinergia operativa con il Gruppo della Guardia di Finanza di Frattamaggiore, ha già sottoposto a sequestro, dal 2022, crediti fittizi per complessivi 1,6 miliardi di euro.