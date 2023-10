Nota azienda nei guai: maxi sequestro da un milione di euro

Lo scorso 13 ottobre 2023, nell'ambito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Napoli hanno proceduto al sequestro di una nota azienda con sede legale in Caivano, operante nel settore del recupero/trattamento rottami ferrosi, il cui legale rappresentante è ritenuto responsabile di non aver rispettato il divieto di miscelazione rifiuti e di attività di gestione rifiuti non autorizzata.

In particolare, l'attività di indagine ha permesso di accertare che l'azienda aveva posto in essere l'illecito stoccaggio di rifiuti speciali, pericolosi e non, costituiti da parti di autovetture demolite non bonificate, batterie esauste e fusti di olio esausto. Si è accertato, altresì, che la predetta società aveva realizzato una illecita miscelazione di rifiuti speciali, anche pericolosi, e materie prime seconde destinate alla vendita, il tutto su terreno non pavimentato e, pertanto, a grave rischio di inquinamento ambientale.

Si è proceduto, inoltre, al deferimento in stato di libertà del legale rappresentante, un trentenne di San Giuseppe Vesuviano. Nel complesso, venivano sequestrati 75mila tonnellate di rifiuti e 7 macchine operatrici, il tutto per valore di circa un milione di euro. Il sequestro preventivo dell'azienda si è reso necessario in quanto vi è il fondato motivo di ritenere che la prosecuzione dell'utilizzo dell'area sequestrata determinerebbe l'aggravamento delle conseguenze dei reati, la protrazione della commissione degli stessi e la compromissione ulteriore dell'ambiente circostante. Il 18 ottobre 2023, il GIP presso il Tribunale di Napoli Nord ha convalidato il sequestro, emettendo decreto di sequestro preventivo.