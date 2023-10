Sequestro milionario a Castellammare, nel mirino nota azienda di ricerca

Nei giorni scorsi la guardia di finanza di Torre Annunziata ha eseguito un sequestro preventivo per una somma equivalente a 2 milioni 455mila e 78 euro nei confronti di una società con sede a Castellammare di Stabia e del suo rappresentante legale.

La società è in liquidazione, mentre l'uomo è indagato per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento dell'Iva.

L'ipotesi di reato

A seguito di una verifica fiscale, infatti, è emerso secondo gli inquirenti che la società destinataria del provvedimento - operante nel settore della ricerca nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria - dal 2019 al 2022 avrebbe emesso 14 milioni di euro di fatture false, con un'evasione di Iva pari a 2,5 milioni. Avrebbe poi emesso "fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti", per un totale di 9,3 milioni (e quindi Iva evasa per 2 milioni) dal 2019 al 2021. Infine il rappresentante legale avrebbe omesso di versare, entro il termine previsto, l'Iva dovuta in base alla dichiarazione per l'anno d'imposta 2021, questa pari a € 389mila euro.

Cosa è stato oggetto del sequestro

L'esecuzione del provvedimento, curata dalla compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia, è consistita nel sequestro dei rapporti bancari riconducibili sia alla società su indicata che al legale rappresentante della stessa, oltre che di quote societarie e di immobili.