Società clonate per evitare il fallimento: sequestro ad un'azienda per 5,7 milioni

Nella giornata di oggi la guardia di finanza di Napoli ha eseguito un decreto di sequestro nei confronti di F.G., amministratore di una società di Casoria del settore trasporto merci su strada.

Ad emettere la misura cautelare è stato il Gip del Tribunale di Napoli Nord, ed essa riguarda l'ipotesi di bancarotta fraudolenta, documentale e distrattiva, con presunte plurime operazioni dolose "consistite nel sistematico e reiterato inadempimento delle obbligazioni fiscali per circa 1 milione di euro", fino ad un accumulo di debiti fino al default della società.

In particolare, le investigazioni hanno svelato che gli indagati avrebbero condotto nel tempo sempre la medesima attività imprenditoriale, servendosi allo scopo di due società "clone" appositamente costituite in costanza dello stato di fallimento della società. Lo svuotamento delle società in default avveniva attraverso la sottrazione dell'avviamento commerciale, di consistenti risorse finanziarie, di numerosi veicoli e rimorchi stradali e mediante l'effettuazione di bonifici privi di giustificazione commerciale in favore della società attiva operante, costituita nel 2017.

II sequestro ha riguardato il 99% della società - del valore patrimoniale prudenzialmente stimato in euro 5,7 milioni.

Agli indagati F.C., M.A. e G.A amministratori di fatto ed a quello di diritto è stato inoltre notificato avviso di conclusione delle indagini, con il quale è stata altresì contestata la responsabilità amministrativa da reato prevista dal D.Lgs. 08/06/2001 n. 231.