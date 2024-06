Sequestrato autolavaggio a piazza Poderico: mancavano delle autorizzazioni

Gli agenti della Polizia Locale di Napoli Unità Operativa San Lorenzo hanno accertato che in piazza Poderico un autolavaggio svolgeva la propria attività sfornito della prescritta autorizzazione unica ambientale e dei formulari per lo smaltimento dei rifiuti, pertanto l'attività è stata posta sotto sequestro ed il titolare deferito all'Autorità Giudiziaria. Gli agenti lo hanno anche sanzionato per l’utilizzo di due passi carrai senza autorizzazione, per l’utilizzo di apparecchiature rumorose e perché l’autolavaggio effettuava lavorazioni sul suolo pubblico.

Nel corso della stessa operazione la Polizia Locale ha controllato altre nove attività presenti sul territorio di competenza della IV municipalità elevando 14 sanzioni amministrative di cui sette per occupazione abusiva di suolo pubblico, una per mancanza nulla osta impatto acustico, una per passo carraio sfornito di autorizzazione, una per mancanza comunicazione per la vendita alcoolici, due per mancanza autorizzazione sanitaria, una per mancanza autorizzazione amministrativa