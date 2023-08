Blitz dei vigili: sequestrati cinquemila articoli contraffatti

La polizia locale di Napoli, nel corso di un'operazione congiunta, ha sequestrato circa cinquemila articoli contraffatti tra occhiali, vestiario, monili, cover per cellulari e souvenir. Nella zona collinare sequestrati oltre trecento articoli contraffatti tra bracciali e collane griffati e occhiali. Il responsabile e stato denunciato all'autorità giudiziaria per vendita di merce contraffatta.

Nella zona del Porto, in via Toledo, nei Quartieri spagnoli e nelle aree limitrofe, gli agenti, oltre alle migliaia di articoli posti in vendita abusivamente, hanno sequestrato quattro "carrettini" allestiti per la vendita di granite, tutti privi delle basilari norme igieniche. In due circostanze i carretti sono stati trovati abbandonati lungo la strada mentre, negli altri due casi, la polizia locale è riuscita a fermare i trasgressori, contestando loro sanzioni pecuniarie per oltre 13mila euro.