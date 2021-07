Da Napoli a Palermo alimenti in pessime condizioni: la scoperta

La guardia di finanza di Palermo ha sequestrato a un autotrasportatore originario del Bangladesh 195 chili di generi alimentari che viaggiavano in pessime condizioni igienico-sanitarie e già pronti per essere immessi sul mercato. I prodotti alimentari erano giunti in porto a bordo di un furgoncino, imbarcatosi a Napoli la sera prima, sprovvisto delle autorizzazioni sanitarie e privo di un sistema di refrigerazione.

La totale assenza di un vano refrigerato a temperatura controllata ha fatto sì che, dopo una notte di navigazione, la carne e il pesce trasportati arrivassero nel capoluogo siciliano in cattivo stato di conservazione. L'uomo è stato denunciato per detenzione, ai fini della preparazione o somministrazione, di cibi e bevande in cattivo stato di conservazione.