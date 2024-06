Blitz in alcuni noti locali: sequestrati 750 chili di alimenti

Ieri la polizia di Frattamaggiore, con personale del Reparto Prevenzione Crimine Campania e la collaborazione della Polizia Locale di Sant’Antimo e dell’ASL Napoli 2, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Sant’Antimo.

Nel corso dell’attività, sono state identificate complessivamente 153 persone, 39 con precedenti di polizia, controllati 82 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro o fermo amministrativo e contestate, complessivamente, 12 violazioni del Codice della Strada per guida senza casco protettivo, guida senza patente, mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica e guida a velocità non commisurata.

Inoltre, sono stati controllati e sottoposti a sequestro 4 esercizi commerciali, i cui titolari sono stati denunciati per furto aggravato di acqua, violazioni in materia di igiene e tutela degli alimenti e smaltimento illecito di rifiuti; di cui tre sono stati sanzionati amministrativamente per mancata comunicazione all’Autorità di P.S. della cessione del fabbricato.

Altresì, sono stati sequestrati 750 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione; frutta e verdura sono state donate allo zoo di Napoli.