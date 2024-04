Maxi sequestro di alimenti: nei guai un noto hotel sul corso

Controlli al largo raggio dei carabinieri di Torre del Greco che grazie al prezioso contributo del Nas di Napoli hanno controllato diversi esercizi commerciali. Sanzionato il titolare di un bar di via Panoramica per “non corretta implementazione procedure di autocontrollo alimentare”. Analoga sorte per la rappresentante legale di un albergo in corso Resina.

All’imprenditrice sono state contestate violazioni amministrative per la mancata tracciabilità dei prodotti alimentari. Ben 30 sono i chili di alimenti sequestrati. Contestate all’albergatrice anche gravi carenze strutturali e igienico sanitarie nei locali cucina. Sospesa la sola attività di ristorazione.