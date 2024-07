Il cibo della movida è spazzatura: quattro sequestri nei locali tra Bagnoli e Posillipo

Nottata di controlli interforze a Bagnoli e a Posillipo per i carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli impegnati con i militari della guardia di finanza, con il personale dell’ispettorato del lavoro, con il dipartimento di prevenzione Asl Napoli 1 e con la polizia municipale.

In totale sono stati controllati 11 tra discoteche ed esercizi commerciali, con quattro attività di ristorazione sospese con sanzioni per circa 23mila euro e 400 chili di alimenti non tracciati o in cattivo stato di conservazione sequestrati.

Controlli anche al codice della strada e ai soliti "furbetti della Ztl": due persone sono state denunciate perché sorprese alla guida di altrettante moto con patente revocata, e due ragazzi che attraversavano il varco di Nisida con la targa coperta da nastro adesivo.

Cinque i parcheggiatori abusivi denunciati quattrodei quali già sottoposti al Dacur.