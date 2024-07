Gratteri: "Così abbiamo scoperto il tesoro del clan. I boss comandavano dal 41 bis"

"Se abbiamo scovato il bunker con il tesoro dell'Alleanza di Secondigliano è anche grazie alle tanto criticate intercettazioni telefoniche". E' indirizzato al Governo il primo messaggio di Nicola Gratteri a margine della conferenza stampa con la quale il procuratore capo di Napoli ha presentato l'operazione interforze che ha permesso di sequestrare in un'abitazione al confine tra Pozzuoli e Agnano, soldi, orologi di lusso e gioielli, per un valore di 9 milioni di euro. "Parliamo dei clan Contini, Licciardi, Mallardo. Camorra di serie A che mostra di essere molto ricca" ha spiegato Gratteri.

L'operazione, condotta da polizia, carabinieri e guardia di finanza, ha portato anche all'arresto di quattro persone, di cui due già detenute al 41 bis. Tra essi, anche Patrizio Bosti, dagli inquirenti considerata figura di spicco dei Contini nella zona Vasto-Arenaccia: "Questa indagine ci ha fatto capire che il 41 bis non funziona, perché due persone detenute con questo regime guidava il clan dal carcere". Il sequestro è avvenuto all'interno dell'abitazione di Luca Esposito, genero di Patrizio Bosti. In un'intercapedine è stata scovata una cassaforte nella quale erano custoditi 4 milioni di euro in banconote, orologi e gioielli da valutare ma con un valore non inferiore ai 5 milioni.

Secondo gli investigatori, sarebbero il provento di frodi e attività avanzate di riciclaggio, perpetrate attraverso società attive in diversi settori, tra cui rifiuti ed elettronica. "Questi soldi - ha proseguito Gratteri - rientreranno nel fondo a disposizione del Ministero dell'Interno. Ed è la risposta migliore a chi dice che le intercettazioni sono una spesa inutile per lo Stato". La chiusura del procuratore è sulla camorra: "Prima di venire a Napoli non credevo fosse un'organizzazione così evoluta nel mondo criminale. Mi ha colpito quanto la camorra sia presente nel tessuto imprenditoriale napoletano".