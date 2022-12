Capodanno sicuro, proseguono i controlli delle forze dell’ordine: sequestri a Napoli e in provincia

Proseguono senza sosta i controlli delle forze dell?ordine per un fine anno in sicurezza. Nel pomeriggio di venerdì gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano hanno sorpreso in via Marconi a Portici una persona vendere materiale pirotecnico.

Gli operatori hanno verificato che l?uomo era sprovvisto delle autorizzazioni alla vendita di materiale esplodente, per cui hanno sequestrato 17 kg di artifizi pirotecnici di categoria F1 e F2 accertando, altresì, che gli stessi presentavano etichette prive dei requisiti di Conformità Europea.

Un 56enne napoletano è stato denunciato per fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.

A Napoli gli agenti del commissariato Scampia hanno effettuato un controllo in via Fratelli Cervi presso una cantina in uso ad una persona dove, con il supporto di personale del Nucleo artificieri dell?ufficio Prevenzione generale, hanno sequestrato 27 batterie pirotecniche di categoria F2, con oltre 14 kg di massa attiva, e 60 ordigni in plastica dura, con 6 kg di massa attiva, accertando, altresì, che gli stessi fossero privi di qualsivoglia requisito di Conformità Europea.

Infine, gli agenti hanno effettuato un controllo presso l?abitazione dell?uomo dove hanno rinvenuto una pistola replica modello Beretta cal. 9x21.

Un 18enne napoletano è stato, pertanto, arrestato per detenzione illegale di armi o esplosivi.