Posti auto abusivi e mezzi non assicurati: maxi operazione tra Materdei e Sanità

Polizia di Stato e municipale in azione stamattina tra la Sanità e Materdei. I Nibbio (pattiglie in moto) dell’Ufficio Prevenzione Generale e gli agenti dell’Ufficio Veicoli Abbandonati della municipale hanno portato a termine una serie di sequestri.

Nel dettaglio, sono stati sequestrati 55 motocicli e 3 autoveicoli parcheggiati in strada privi di copertura assicurativa.

Il servizio è avvenuto tra via Arena alla Sanità, vico Cangiani, vico Palma, vico Sanità, via San Severo a Capodimonte, vico delle Vecchie, vico Supportico della Vita, via Sanità, via Fontanelle, Vico San Nicola alle Fontanelle e piazza San Gennaro.

Infine, in via Fontanelle gli operatori hanno rimosso una transenna ancorata al suolo da due catene, utilizzata per occupare abusivamente un posto auto.