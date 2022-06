Controlli dell'Asl a Napoli nel fine settimana: sequestrati 170 kg di mitili

Un’imponente operazione dell'Asl all’insegna della prevenzione ha caratterizzato questo primo week end di giugno in città. A

partire da venerdì sera, il personale del Dipartimento di prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro è infatti entrato in azione per garantire la sicurezza alimentare e con essa la salute degli avventori.

Venerdì sera le donne e gli uomini dell’ASL Napoli 1 Centro hanno svolto la propria attività verificando il rispetto delle normative vigenti in diverse attività di ristorazione nella zona di Fuorigrotta. I controlli di prevenzione sono stati possibili grazie al lavoro di 24 unità di personale (di cui un medico veterinario, 5 medici chirurghi e 16 tecnici della prevenzione e 2 autisti dell’autoparco centrale). Sono stati ispezionati 14 esercizi (di cui 5 bar, 5 esercizi di ristorazione, 2 pizzerie e 2 pasticcerie) e i controlli hanno portato alla sospensione di un deposito e di un’attività di ristorazione, 64 prescrizioni, 2 diffide e 5 verbali per un totale di 8.000 euro. Il lavoro del Dipartimento di prevenzione è poi proseguito nella giornata di sabato, sempre nella stessa zona, con un’intensa attività di vigilanza dei supermercati e minimarket. Sabato i controlli sono stati portati avanti da un medico veterinario, 3 medici chirurghi e 15 tecnici della prevenzione, oltre a due autisti dell'autoparco centrale. Sono stati ispezionati 4 supermercati, un minimarket e un caseificio. Anche in questo caso il personale ASL è stato costretto ad elevare sanzioni per un totale di 4.000 euro. Dando luogo a 35 prescrizioni, 2 diffide, con la sospensione di un deposito.

Sempre sabato, l’attività a tutela della garanzia in materia di sicurezza alimentare si è spostata a Scampia. In strada, dalle 15,00 alle 19,00 sono stati impeganti 4 veterinari, 3 tecnici della revenzione, 2 guardie giurate, 2 autisti, un’unità della ditta SAE, oltre al supporto di 2 agenti della Polizia di Stato (Commissariato PS di Scampia), hanno permesso di individuare e sequestrare 70 kg di mitili.

Domenica, infine, l’attività di controllo si è svolta dalle 8,30 alle 12,00 con una squadra composta da 3 veterinari, 3 tecnici di prevenzione, 2 guardie giurate 2 autisti e un’unità della ditta SAE, e ancora una volta con il prezioso supporto supporto della Polizia di Stato (agenti del commissariato PS di Pianura). Grazie ad un attento controllo di un’ampia aera di Pianura è stato possibile individuare 2 ambulanti abusivi e un privato per un totale di 100 kg mitili sequestrati e 2 verbali amministrativi per 2.000 euro.

"Un lavoro straordinario - commenta il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva - che proseguirà nei prossimi week

end e che, ancora una volta, ci ha consentito di eliminare dal mercato alimenti potenzialmente pericolosi per la salute e di far valere le leggi sulla sicurezza alimentare a tutela dei cittadini, ma anche dei tantissimi esercenti che rispettano le regole e che sono vittime di una concorrenza sleale".