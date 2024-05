Pizzeria in area sismica e a vincolo paesaggistico: scatta il sequestro

I carabinieri della stazione di Gragnano nel corso di controlli contro l’abusivismo edilizio hanno denunciato sei persone nella zona dei Monti Lattari.

Le tre persone denunciate ad Agerola stavano, lungo via Strada Statale per Agerola, ristrutturando un immobile per trasformarlo in una pizzeria, questo senza i relativi permessi e in un’area sottoposta a vigilanza sismica e a vincolo paesaggistico. L’intero immobile è stato sequestrato.

Propria ad Agerola, invece, i carabinieri della locale stazione sono stati impegnati nella stessa operazione dei colleghi vicini e anche qui tre persone sono state denunciate. Si tratta di proprietaria, imprenditore edile e geometra. In via Paipo i tre avevano secondo gli inqurienti realizzato, “in difformità al permesso a costruire”, un fabbricato su due livelli con sottotetto per un’area complessiva di circa 350 metri quadrati.

I lavori si stavano realizzando in un’area protetta e vincolata, senza la necessaria autorizzazione paesaggistica e del previsto deposito al genio civile.

L’area è stata sequestrata.