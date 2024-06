Sequestrato il ristorante dei vip a Ischia: violate norme edilizie

Sarebbero delle norme edilizie alla base dell'intervento dei carabinieri che hanno posto sotto sequestro il ristorante-lido “Nicola alle Fumarole” a Ischia. I militari sono intervenuti sulla spiaggia dei Maronti per apporre i sigilli alla struttura. Gli uomini agli ordini del capitano Tiziano Laganà sono intervenuti in quella che è la spiaggia più grande dell'isola per bloccare temporaneamente l'attività.

Si tratta di uno dei ristoranti più conosciuti al mondo che negli anni è stato meta di vip del calibro di Sabrina Ferilli, Lapo Elkann, Luca Cordero di Montezemolo e del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. A seguito dell'accertamento poi ci saranno ulteriori verifiche per capire i tempi di un'eventuale riapertura.