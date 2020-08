Furgone portavalori carico sequestrato a Ischia: mancava la copertura assicurativa

Un furgone portavalori è stato fermato ad un posto di blocco a Casamicciola Terme, Ischia, con le forze dell’ordine che si sono visti costretti a sequestrarlo nonostante fosse "carico": al mezzo mancava la copertura assicurativa.

La vicenda, avvenuta ieri venerdì 7 agosto, è stata riportata da Giuseppe Alviti, Presidente nazionale associazione guardie particolari giurate.

Stamane ad Ischia Porto, proveniente da Pozzuoli, è sbarcato da un traghetto di linea un nuovo mezzo portavalori. Il veicolo servirà per il trasferimento delle “merci” ed i “valori“ contenuti sul furgone sequestrato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Una situazione alquanto singolare ed anomala – spiega Alviti – che, in ogni caso, mette in evidenza come sia sempre più diffusa la pratica in taluni settori di eludere le procedure, confidando nel ruolo intrinseco del servizio svolto e soprattutto sottolinea l'assenza di controlli da chi di dovere che dovrebbe tutelare la categoria dei lavoratori gpg affidando servizi fiduciari delicatissimi solo ad istituti di vigilanza accreditate su base nazionale".