Sequestrato e pestato a sangue per motivi passionali: fermate tre persone

Questa mattina la Polizia di Castellammare di Stabia ha dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare per gli arresti domiciliari e del divieto di dimora a carico di tre soggetti. Tutti - insieme ad un quarto soggetto non ancora identificato - sono accusati di sequestro di persona e lesioni personali aggravate, commessi, in concorso.

Le indagini sono partite dopo la denuncia di un uomo che ha subito l'incendio della propria auto e di quella aziendale. Nel maggio 2021, inoltre, la vittima era stata prelevata da due suoi conoscenti presso la sua abitazione, i quali, dopo averla invitata a salire in auto, spiegando di dover chiarire una questione personale, l'avevano condotta - con forza - in un luogo isolato.

Giunti sul posto si sono aggiunti altri due soggetti - uno armato di bastone - che hanno pestato la vittima a calci e pugni. Dopo l'aggressione all'uomo sono state diagnosticate lesioni all'addome, al bacino, alla schiena ed agli arti inferiori e superiori, giudicate guaribili in tredici giorni.

La vittima, tuttavia, era riuscita a scappare evitando il peggio. Dietro il "pestaggio" ci sarebbe la relazione che la vittima avrebbe intrattenuto con la moglie di uno degli aggressori. Uno degli indagati stato sottoposto agli arresti domiciliari mentre gli altri due sono stati sottoposti al divieto di dimora nel territorio della città metropolitana di Napoli.