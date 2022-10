Sequestrato il negozio dei vip: il locale era completamente abusivo

I carabinieri di Giugliano insieme a personale tecnico del Comune hanno sequestrato un noto negozio di abbigliamento e denunciato il proprietario 42enne. I militari, nel corso dei controlli, hanno verificato che l'intera struttura era abusiva. In particolare sono emerse difformità rispetto al permesso a costruire e la variazione della destinazione d’uso: da uso abitativo a uso commerciale. L’attività commerciale è stata sospesa.

La nota attività, sita su Corso Campano, è molto frequentata anche da vip e calciatori. Su Instagram ha "informato" i suoi clienti, annunciando che la vendita continuerà online: “Cari amici clienti per qualche giorno saremo disponibili solo online. A causa di alcune difformità urbanistiche che stiamo risolvendo non sarà possibile recarsi in negozio. Potrete effettuare i vostri acquisti online su Instagram, WhatsApp o il nostro sito web, e vi arriverà direttamente a casa”.