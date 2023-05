Sequestrato un appartamento nella "167": era stato occupato abusivamente

In data 12 maggio 2023, i Carabinieri della Tenenza di Arzano hanno proceduto al sequestro di un appartamento in Via Cristoforo Colombo - in esecuzione di un decreto emesso dal Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il provvedimento è stato notificato ad un 40enne e una 32enne del posto, indagati per invasione di terreni ed edifici, deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Le indagini, condotte dai Carabinieri di Arzano e dirette dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno consentito di accertare come i soggetti avrebbero danneggiato la porta di ingresso di un appartamento collocato nel complesso di edilizia popolare del rione 167, per stabilirsi all'interno senza averne titolo.

A partire dai primi mesi del 2022, i Carabinieri di Arzano hanno più volte passato al setaccio i 72 alloggi del rione 167, denunciando sei persone per aver occupato abusivamente un'abitazione popolare. Inoltre, è stato avviato - di recente - un censimento nei 24 alloggi popolari in Via Tavernola del comune di Arzano e sono in corso accertamenti per verificare eventuali irregolarità.