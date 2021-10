Scoperta carrozzeria abusiva: scatta il sequestro della Municipale

Nell'ambito delle azioni volte al contrasto del fenomeno dell'abbandono ed incendio dei rifiuti speciali pericolosi, Agenti della Polizia Locale di Napoli sono intervenuti la settimana scorsa in Via Tessitori di Seta contro l'occupazione abusiva di un’ampia area costituita da immobili comunali destinati ad uso box e deposito in cui erano state create delle discariche abusive di rifiuti speciali.

Oggi, poi, gli Agenti del Reparto Ambientale, congiuntamente al personale dell'Esercito, hanno rinvenuto rifiuti speciali di scarto derivanti dall’esercizio abusivo di attività di carrozzeria abbandonati sia all'interno di spazi comunali sia lungo la pubblica via e le traverse di Via Tessitori di Seta. Si tratta di numerosi paraurti e componenti di carrozzeria fuori uso nonché lattine e taniche intrise di solventi e tessuti intrisi di vernice.

Sono poi riusciti a risalire al responsabile dell'accumulo dei rifiuti eh hanno proceduto, stante la totale assenza di titoli amministrativi ed ambientali per l'esercizio dell'attività, al sequestro penale della stessa ed alla denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di gestione illecita e abbandono di rifiuti speciali e pericolosi a carico dei due soggetti identificati, comminando la sanzione pecuniaria di 5000 € per l'esercizio illecito dell'attività artigiana mentre ai locali adibiti a carrozzeria sono stati apposti i sigilli.