Sequestrata una nota azienda: titolare multato per oltre 40mila euro

Controlli sul lavoro per i Carabinieri di Caivano a Grumo Nevano, insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli. Durante le operazioni i militari hanno trovato in un’azienda che si occupa di abbigliamento all’ingrosso ben 5 lavoratori in nero sui cinque presenti. Tre dei lavoratori, inoltre, risultavano percepira il reddito di cittadinanza. L’azienda è stata sequestrata e l’imprenditore sanzionato per più di 40mila euro.

Controllata anche un’azienda di Casandrino impegnata nel settore dell’intrattenimento. Contestati illeciti penali e amministrativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Trovato anche un lavoratore in nero. L’attività è stata sospesa e sanzione salata per il proprietario dell’azienda, ben 94mila euro.