Ambulanza sequestrata dalla polizia municipale: il motivo

Agenti della polizia municipale di Napoli, appartenenti all’Unità Operativa Chiaia, ieri hanno fermato un'autoambulanza che attraversava piazza del Plebiscito con sirena e lampeggianti spenti. Dai controlli effettuati risultava che il mezzo era privo di assicurazione da circa un anno.

"In ottemperanza all'Articolo 193 del Codice della Strada, l’auto - fanno sapere dalla municipale - veniva sottoposta a fermo amministrativo e la carta di circolazione ritirata. Il conducente veniva verbalizzato ai sensi dell'Articolo 7 del Codice della Strada per transito non autorizzato nella piazza pedonalizzata".