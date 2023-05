Separazione e divorzio in un unico atto la volontà dei coniugi

Dati Istat alla mano, dopo la parentesi Covid, le separazioni e i divorzi tornano ad aumentare. Infatti, se da un lato l’emergenza scaturita dalla pandemia aveva inasprito i conflitti familiari, dall’altro aveva anche contenuto, per ovvi motivi, i distacchi dal cosiddetto “focolare domestico”. Oggi, purtroppo, con il ritorno alla normalità, le coppie hanno ripreso a “scoppiare” con un nuovo boom di matrimoni e unioni civili al collasso. Ecco perchè in un presente dove l'instabilità coniugale è un elemento sempre più comune, quando la coppia entra in crisi, sorge spesso la necessità di regolamentare immediatamente i rapporti in maniera definitiva. Al riguardo, la Riforma Cartabia ha stabilito che la domanda di separazione e quella di divorzio possono essere chieste con un unico atto. Non più due riti distinti, quindi, anche se va subito precisato che, sia pure la richiesta di separazione è contestuale a quella di divorzio, per pronunciare sulla seconda, il Tribunale potrà farlo solo dopo essere trascorsi 6 mesi (se la separazione è consensuale) o un anno (se la separazione è giudiziale). Da qui l’insorgere di problematiche di natura anche processuale, che, in caso di separazione giudiziale sono meno evidenti: il Tribunale, dopo aver pronunciato la separazione tra le parti, continua l’istruttoria per definire il diritto al mantenimento in favore di un coniuge o dei figli e il diritto di vista di questi ultimi e, nelle more, decorre agevolmente l’anno per poter ottenere la pronuncia di divorzio. Il problema maggiore da affrontare, tuttavia, sorge per le separazioni consensuali con domanda cumulativa di divorzio congiunto. In questi casi, alla prima udienza, dopo la pronuncia di separazione consensuale con le modalità stabilite tra i coniugi, il procedimento è definito, salvo la successiva pronuncia di divorzio che dovrà in prosieguo di tempo e dopo sei mesi essere pronunciata. Una situazione che lascia sorgere due domande spontanee: con il fascicolo che resterebbe sospeso e quiescente, il procuratore di una delle parti dovrebbe attendere il decorso dei sei mesi per riassumerlo? Oppure il Tribunale dovrebbe, nella pronuncia di separazione fissare una successiva data, susseguente ai sei mesi, di comparizione delle parti innanzi a sé?

Il Tribunale di Bari ha evidenziato l’inammissibilità del cumulo delle domande per vari e complessi motivi, uno dei quali è il divieto previsto dall’art. 160 cc, anche a seguito di varie pronuncia della S.C. Il Tribunale di Vercelli ha stabilito che, le parti che chiedono il cumulo di pronunce dovranno versare il contributo unificato per entrambe la cause e, dopo la pronuncia di separazione fisseranno un’udienza, senza comparizione delle parti ma, con un verbale scritto dai procuratori (cd. Trattazione scritta) che chiederanno il divorzio ed in mancanza il giudizio verrà dichiarato improcedibile. Dello stesso avviso è il Tribunale di Milano, che in caso di richiesta di modifica unilaterale delle condizioni di divorzio, rigetterà il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In conclusione, nella sostanza, cumulativa resta solo la volontà dei coniugi di divorziare subito per il resto, nonostante le apparenti novità, bisogna soltanto attendere i termini ante Cartabia, senza alcun risparmio nemmeno in termini economici.

(Avv. Sabrina Sifo)