Ragazza abbandonata in strada tra l'indifferenza dei passanti: la foto fa discutere

“Purtroppo il disagio e l'abbandono è oramai parte di una società malata e diseguale”. Pino De Stasio, consigliere municipale e noto attivista del centro cittadino, ha rilanciato sui social una foto scattata stamattina da un suo amico. L'immagine ritrae una ragazza, stesa e terra su corso Novara, in condizioni evidentemente difficili.

“Ho immediatamente interessato della vicenda Angela Parlato e l'assessore alle Politiche Sociali Luca Trapanese”, ha aggiunto De Stasio.

Così invece l'autore della foto: “Corso Novara. Ore 9,58. La ragazza dorme – spiega a proposito della donna ritratta – Avrà sì e no vent'anni. Non mi sono avvicinato, per non disturbarla. Ho scattato la foto tra l'indifferenza e il disappunto (per oltraggio al decoro cittadino...) dei passanti”.