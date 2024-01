Senza tetto sul ciglio della strada veloce: "E' pericoloso per sé e per gli altri"

Un senza fissa dimora vive, da alcuni giorni, sul ciglio di una strada a scorrimento veloce. Siamo a Ponticelli, periferia orientale di Napoli, e l'uomo giace su un materasso in viale delle Metamorfosi in precarie condizioni igienico-sanitarie. La sua sistemazione è a pochi centimetri dal passaggio delle vettura che in quella zona raggiungono anche velocità elevate.

Una posizione che metterebbe a rischio l'incolumità di questa persona, soprattutto in considerazione del fatto che diversi residenti hanno segnalato uno stato di alterazione mentale. Un disagio testimoniato dal fatto che il soggetto spesso non porta indumenti, nonostante il freddo. L'emergenza è stata segnalata dal consigliere comunale Massimo Cilenti che ha scritto all'Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Napoli e all'Asl Napoli 1.

"La sua posizione - scrive il consigliere - sul marciapiede costituisce grave pericolo per sé e per gli altri: i pedoni, per procedere sul marciapiede devono occupare la carreggiata di Viale delle Metamorfosi, strada a veloce scorrimento veicolare. Ieri sera (29 gennaio, ndr), intorno alle 18.30, si è verificato un blackout dell’illuminazione pubblica. Tale circostanza ha ovviamente aggravato il rischio per pedoni,

automobilisti e per lo stesso 'senzatetto'. Solo il caso ha evitato una tragedia che, nel caso si fosse

verificata, avrebbe implicato la responsabilità dell’Amministrazione e in particolare di chi è

deputato ad occuparsi di questa tipologia di emergenze. Pertanto, ribadisco la necessità di intervenire ad horas per la risoluzione dell’emergenza".

Cilenti sollecita i servizi sociali del Comune per una presa in carico del senza fissa dimora, in modo da potergli fornire l'assistenza necessaria ed eliminare un potenziale pericolo per i residenti.