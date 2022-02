Non vuole indossare la mascherina in Cumana: intervengono i Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno denunciato a piede libero per per interruzione di pubblico servizio una 59enne di Pozzuoli. La donna è salita su un vagone della Cumana alla fermata “Edenlandia” e non indossava la mascherina.

Il capotreno è intervenuto immediatamente invitandola a rispettare le regole. La 59enne si è rifiutata, dichiarando di non poter indossare la mascherina per motivi sanitari non meglio precisati.

Il convoglio non parte per un’attesa da parte degli altri viaggiatori di circa 30 minuti. Intervengono i Carabinieri che fanno scendere la signora, per lei anche la sanzione anti-covid di 400 euro per il mancato utilizzo del dispositivo di protezione. Il treno è partito regolarmente per il sollievo degli altri passeggeri.

Nel rione sanità, invece, i carabinieri della compagnia napoli stella hanno denunciato a piede libero un 46enne di marianella. I militari lo hanno fermato a bordo della sua auto. Era in giro nonostante il provvedimento di quarantena emesso dall’Asl dopo essere risultato positivo al covid il 21 gennaio scorso.